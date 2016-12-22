Росгвардия ужесточит проверки владельцев оружия после стрельбы под Тверью

Мужчина, расстрелявший девять человек в поселке Редкино под Тверью, нарушил правила хранения оружия. Об этом, как передает ТАСС, сообщила пресс-служба управления Росгвардии в Центральном округе.

При этом в Росгвардии отметили, что нападавший имел разрешение на оружие. «Установлено, что подозреваемый является законным владельцем огнестрельного оружия. Однако он хранил его на своем дачном участке с нарушением требований, установленных российским законодательством», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

В связи с произошедшим Росгвардия намерена ужесточить проверку владельцев оружия, которые на летний период выезжают за город. В ведомстве отметили, что зачастую они хранят оружие с нарушениями и используют его в преступных целях. «В настоящее время организован комплекс профилактических мероприятий, направленных на работу именно с такими владельцами оружия», — заявили в ведомстве.

Стрельба в поселке Редкино в Тверской области произошла накануне, 3 июня. Ее причиной стал бытовой конфликт, который возник между мужчиной и его знакомыми, с которыми он распивал спиртные напитки. После этого он покинул дом и вернулся обратно с охотничьим карабином. Он расстрелял девять человек. Одна женщина выжила в результате инцидента, спрятавшись от нападавшего.

Нападавший, москвич 1972 года рождения, был задержан. Во время задержания он не оказывал сопротивления в связи с сильным алкогольным опьянением. Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с инцидентом, расследование дела передано главному следственному управлению ведомства.