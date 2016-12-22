Полиция проводит спецоперацию на востоке Лондона после терактов

Полиция Лондона проводит обыски в одном из домов в районе Баркинг на востоке британской столицы. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Подробности операции не уточняются. По данным газеты Daily Express, операция в многоквартирном доме на востоке Лондона началась около 07:00 по местному времени (09:00 мск).

По информации газеты The Guardian, во время спецоперации полиция задержала несколько человек.

Вечером 3 июня в центре Лондона произошло два теракта. Фургон с тремя нападавшими наехал на пешеходов на Лондонском мосту. Затем автомобиль направился в район рынка Боро (Borough Market), где из фургона вышли три человека, вооруженные ножами, и напали на прохожих.

Нападавшие были застрелены сотрудниками полиции. По данным полиции, в результате терактов погибли 7 человек, еще 48 были госпитализированы.

Власти Великобритании признали произошедшее терактом. В связи с этим премьер-министр Тереза Мэй проведет заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA утром 4 июня.

Консервативная и Лейбористская партии Великобритании приостановили свои предвыборные избирательные кампании из-за терактов в Лондоне. Кроме того, свою предвыборную кампанию приостановила Шотландская национальная партия.