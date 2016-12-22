В Швеции сгорел центр для приема беженцев

В центре по размещению беженцев в городе Сёдерхамн на восточном побережье Швеции произошел пожар. Об этом сообщил телеканал SVT со ссылкой на представителя полиции.
Огонь уничтожил две трети здания центра. По данным ведомства, никто из 70 человек, находившихся внутри центра во время возникновения пожара, не пострадал. Правоохранительные органы сообщили, что не исключают вероятность поджога.
В октябре 2016 года недалеко от Стокгольма сгорел приют для беженцев. По версии правоохранительных органов, инцидент произошел из-за поджога. По словам представителя полиции Стокгольма Кьелла Линдгрена, в здании в момент возгорания находились два сотрудника приюта и девять беженцев. Никто из них не пострадал.