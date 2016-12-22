Владимир Путин выразил соболезнования после теракта в центре Лондона

Президент Владимир Путин выразил свои соболезнования всем пострадавшим в результате теракта в центре Лондона. Об этом, как передает ТАСС, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам Пескова, «в ближайшее время»​ президент направит телеграмму с соболезнованиями премьер-министру Великобритании Терезе Мэй. «Путин глубоко соболезнует британцам и осуждает террористический акт, совершенный часами ранее в Лондоне», — заявил Песков.

Теракт в центре Лондона произошел накануне ночью. Фургон с террористами врезался в прохожих на Лондонском мосту. После этого машина доехала до рынка Боро-маркет, где из нее вышли трое мужчин, вооруженных ножами. Они атаковали прохожих, ранив находившегося на месте офицера полиции. После этого сотрудники правоохранительных органов застрелили нападавших. На их телах были обнаружены муляжи взрывных устройств.

По последним данным, в теракте погибли шесть человек, более 50 пострадали. 48 человек были госпитализированы, нескольким раненым была оказана помощь на месте. Среди пострадавших есть иностранцы, в том числе граждане Франции.

Свои соболезнования гражданам Великобритании уже выразил ряд европейских лидеров, в том числе президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Гермнаии Ангела Меркель. Они подчеркнули, что Лондон может рассчитывать на всю возможную помощь с их стороны. Готовность России сотрудничать с Великобританией в борьбе с терроризмом подтвердил глава комитета по международным делам Совета Федерации Констанстин Косачев.