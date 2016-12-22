В Совфеде заявили о готовности сотрудничать с Британией после теракта

Россия готова сотрудничать с Великобританией в борьбе против террористической угрозы. Об этом заявил глава международного комитета Совета федерации Константин Косачев в своем Facebook.
Косачев подчеркнул, что теракт в Лондоне «помимо ужасающей жестокости, совершен с максимальным расчетом на устрашающийся эффект». «В очередной раз приходится говорить об одном и том же: главной угрозой современному цивилизованному человечеству является терроризм, вдохновленный идеологически и рекрутировавший в свои ряды огромное количество сторонников», — подчеркнул сенатор. При этом Косачев подчеркнул, что «поставить заслон на его пути, просто перекрыв очередной «пролив Ла Манш», невозможно — попытки спрятаться на «своем острове» от окружающего мира в условиях прозрачности границ и либеральности законов иллюзорны».
Глава комитета по международным делам также заявил, что Москва готова к сотрудничеству с Лондоном в целях борьбы с террористами. «Россия была готовой изначально и сохраняет готовность работать вместе с Великобританией и с остальными западными странами против этой общей угрозы. Там, у первоисточника, и здесь, в наших странах», — заявил он.
Теракт в центре Лондона произошел минувшей ночью. Фургон, в котором находились нападавшие, врезался в прохожих на лондонском мосту, после чего доехал до рынка Боро-маркет. Из него вышли трое человек, вооруженных ножами, и напали на прохожих. По последним данным в результате произошедшего погибли шесть человек, 48 госпитализированы. Среди пострадавших есть иностранцы.
Свои соболезнования британцам уже выразили президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. Премьер Великобритании Тереза Мэй объявили о срочном совещании чрезвычайно правительственной комиссии. Из-за теракта правящая Консервативная партия Великобритании на сутки приостановила свою предвыборную кампанию.