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При теракте в центре Лондона пострадали граждане Франции
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При теракте в центре Лондона пострадали граждане Франции
Общество, 10:07
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При теракте в центре Лондона пострадали граждане Франции

Среди пострадавших во время теракта в центре Лондона есть граждане Франции. Об этом говорится в сообщении администрации президента Франции, передает телеканал BFM.

По последним данным, во время атаки получили ранения по меньшей мере два француза, один из них находится в тяжелом состоянии. 

Свои соболезнования пострадавшим в теракте уже выразил глава Франции Эмманюэль Макрон. «Перед лицом этой новой трагедии, Франция больше чем когда-либо рядом с Великобританией. Мои мысли с жертвами и их близкими», — написал глава Франции в своем Twitter.

Со словами соболезнования также выступила глава немецкого правительства, канцлер Ангела Меркель. Ее заявление опубликовано на сайте правительства ФРГ. «Нас объединяет как ужас и горе, так и решительность. Мы твердо стоим в на стороне Великобритании в борьбе против любых форм терроризма», — заявила канцлер.

В центре Лондона фургон врезался в прохожих на Лондонском мосту. После этого он доехал до рынка Боро-маркет, где из него вышли три человека, вооруженные ножами, и начали нападать на окружающих. По последним данным, в результате атаки шесть человек погибли, 48 были госпитализированы

Террористические атаки в центре Лондона: что известно на данный момент
Общество

Серия нападений в центре Лондона. Фоторепортаж Еще 10 фото
Фотогалерея

Власти страны признали произошедшее терактом. Премьер Великобритании Тереза Мэй объявила о созыве срочного совещания чрезвычайно правительственной комиссии. Из-за теракта правящая Консервативная партия Великобритании заявила о приостановке на сутки своей предвыборной кампании. 

Теги: Франция , Великобритания , теракт в Лондоне
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