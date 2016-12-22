Власти Филиппин подтвердили ликвидацию боевика из России

В Министерстве обороны Филиппин подтвердили информацию о ликвидации боевика из России при военной операции на юге страны. Об этом, заявил замминистра обороны страны Рикардо Дэвид, передает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента.

Установить личность боевика удалось благодаря тому, что военные обнаружили документы ликвидированных террористов. «Мы обнаружили паспорта уничтоженных боевиков, кроме россиянина, как мы считаем выходца из Чечни, там также были граждане Малайзии и Индонезии», —заявил Рикардо Дэвид.

Представитель военного ведомства также сообщил, что по данным властей, в районе проведения антитеррористической операции по-прежнему находятся около 40 иностранных наемников, которые действуют в рядах запрещенной в России организации «Исламское государство». Общую численность боевиков он оценил в районе от 250 до 400 человек.

О ликвидации чеченского боевика на Филиппинах в результате авиаудара ранее сообщил министр обороны страны Дельфин Лорензан. В тот же день врезультате ошибочного авиаудара также погибли и десять филиппинских военных. Армия страны проводит военную операцию против боевиков ИГ, захвативших город Марави. Боестолкновения в этом районе начались 23 мая, во время визита президента Филиппин Родриго Дутерте в Россию. Во время переговоров в Москве, по словам главы Филиппин, он рассчитывал приобрести современные вооружения для армии.