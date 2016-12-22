Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 56,88 56,58 EUR Нал. 64,12 63,62 USD Бирж. 56,66 +0,27 EUR Бирж. 63,91 +0,69 USD ЦБ. 56,69 +0,15 EUR ЦБ. 63,61 +0,08 EUR/USD 1,13 +0,01 ММВБ 1881,87 +0,65% РТС 1046,02 +0,04% Brent 49,95 -0,89% DJIA 21206,29 +0,29% Nasdaq 6305,80 +0,94% FTSE 7547,63 +0,05%
Власти Филиппин подтвердили ликвидацию боевика из России
Лента новостей
Власти Филиппин подтвердили ликвидацию боевика из России 08:44, Общество Кремль назвал дату прямой линии с президентом 08:30, Политика Полиция установила личность стрелка в отеле в столице Филиппин 08:23, Общество При крушении самолета в Японии погибли четыре человека 08:00, Общество В Италии после матча «Ювентус»-«Реал» в давке пострадали 600 человек 07:21, Общество Полиция рассказала подробности нападений в Лондоне 06:44, Общество Террористические атаки в центре Лондона: что известно на данный момент 06:16, Общество Число госпитализированных при теракте в Лондоне увеличилось до 30 человек 06:09, Общество При ночных терактах в Лондоне шесть человек погибли и десятки пострадали 06:07, Общество Полиция Германии сообщила детали убийства пятилетнего мальчика в Баварии 05:58, Общество СМИ опубликовали фото использованного во время теракта в Лондоне фургона 05:05, Общество Мэр Лондона прокомментировал теракты в британской столице 04:55, Общество Медики заявили о 20 госпитализированных после атаки на Лондонском мосту 04:43, Общество СМИ опубликовали фото предполагаемого лондонского террориста 04:14, Общество СМИ сообщили о семи погибших в результате теракта на Лондонском мосту 03:49, Общество Трамп прокомментировал теракты в Лондоне 03:19, Общество Полиция объявила инциденты в центре Лондона терактами 03:07, Общество Посольство заявило об отсутствии пострадавших россиян при ЧП в Лондоне 03:04, Общество Мэй прокомментировала серию атак в центре Лондона 02:41, Общество Полиция сообщила о третьем инциденте в Лондоне 02:37, Общество Мэй созовет экстренное совещание в связи с происшествиями в Лондоне 02:29, Общество В полиции заявили о жертвах в результате ЧП на Лондонском мосту 02:07, Общество СМИ сообщили о 20 пострадавших в результате ЧП на Лондонском мосту 01:59, Общество Серия нападений в центре Лондона. Фоторепортаж 01:49, Фотогалерея  Полиция Британии сообщила об инциденте на рынке около Лондонского моста 01:43, Общество Посольство опубликовало экстренный телефон после ЧП на Лондонском мосту 01:22, Общество СМИ сообщили об убийстве в ФРГ в лагере для беженцев ребенка из России 01:02, Общество Микроавтобус наехал на людей на Лондонском мосту 00:38, Общество
Власти Филиппин подтвердили ликвидацию боевика из России
Общество, 08:44
0
Власти Филиппин подтвердили ликвидацию боевика из России

В Министерстве обороны Филиппин подтвердили информацию о ликвидации боевика из России при военной операции на юге страны. Об этом, заявил замминистра обороны страны Рикардо Дэвид, передает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента. 

Установить личность боевика удалось благодаря тому, что военные обнаружили документы ликвидированных террористов. «Мы обнаружили паспорта уничтоженных боевиков, кроме россиянина, как мы считаем выходца из Чечни, там также были граждане Малайзии и Индонезии», —заявил Рикардо Дэвид.

Представитель военного ведомства также сообщил, что по данным властей, в районе проведения антитеррористической операции по-прежнему находятся около 40 иностранных наемников, которые действуют в рядах запрещенной в России организации «Исламское государство». Общую численность боевиков он оценил в районе от 250 до 400 человек.

О ликвидации чеченского боевика на Филиппинах в результате авиаудара ранее сообщил министр обороны страны Дельфин Лорензан. В тот же день врезультате ошибочного авиаудара также погибли и десять филиппинских военных. Армия страны проводит военную операцию против боевиков ИГ, захвативших город Марави. Боестолкновения в этом районе начались 23 мая, во время визита президента Филиппин Родриго Дутерте в Россию. Во время переговоров в Москве, по словам главы Филиппин, он рассчитывал приобрести современные вооружения для армии.

Почему глава Филиппин Дутерте прервал свой первый визит в Москву
Политика

Теги: Россия , боевики , Филиппины
Главное
Кремль назвал дату прямой линии с президентом Политика
Материалы по теме
Полиция установила личность стрелка в отеле в столице Филиппин Общество
При авиаударе на Филиппинах военные уничтожили чеченского боевика Общество
Почему глава Филиппин Дутерте прервал свой первый визит в Москву Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку