Полиция установила личность стрелка в отеле в столице Филиппин

Полиция Филиппин установила личность человека устроивший атаку на казино в Маниле, при которой погибли 36 человек. Им оказался 42-летний гражданин страны Джесси Карлос Хавьер, передает Reuters.
Полиция также подтвердила, что произошедшее не было терактом. По словам представителя правоохранительных органов, сославшегося на родственников нападавшего, нападавший «имел большие долги из-за своего пристрастия к азартным играм».
Нападение на казино в столице Филиппин Маниле произошло 2 июня. При стрельбе и возникшем позднее пожаре погибли 36 человек. Нападавший вошел в казино и открыл стрельбу, после чего поджег здание. Изначально сообщалось, что нападавших было несколько.
Вскоре после атаки ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная в России организация «Исламское государство». В то же время в полиции исключили версию теракта. В правоохранительных органах предположили, что ИГ попыталось использовать нападение для собственной пропаганды.