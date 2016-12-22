Полиция рассказала подробности нападений в Лондоне

Полиция Лондона обнародовала детали произошедших в центре британской столице атак. Нападавших было трое, они были вооружены ножами и нападали на случайных прохожих

Фото: Neil Hall / Reuters

Полиция Лондона опубликовала заявление, в котором рассказала детали ночных атак, совершенных в британской столице. Как отмечается в сообщении, первые сообщения о наезде на людей на Лондонском посту полиция получила в 22:00 мск

После наезда на пешеходов транспортное средство продолжило движение по Лондонскому мосту к рынку Боро (Borough Market), которыq находится приблизительно в 300 м от моста.



По информации полиции, были ранены несколько человек в том числе полицейский из транспортной полиции, который прибыл на место происшествия. В Скотленд-Ярде отметили, что он получил серьезные, но не представляющие угрозы для жизни ранения.

Прибывшая на место ЧП полиция застрелила трех подозреваемых в нападении мужчин. В британских правоохранительных органах отметили, что на телах подозреваемых были надеты предметы, похожие на пояса-смертников, но затем было установлено, что они являлись муляжами.

В результате терактов погибли шесть человек, не включая трех нападавших. В сообщении отмечается, что были госпитализированы 20 человек, однако в медицинской службе отметили, что это число возросло до 30.

Пока никто не взял ответственность за теракты.

В посольстве России в Великобритании заявили, что в результате нападения российских граждан среди жертв или пострадавших нет.