Число госпитализированных при теракте в Лондоне увеличилось до 30 человек

Количество госпитализированных в результате теракта на Лондонском мосту возросло до 30 человек. Об этом сообщается на официальном сайте медицинской службы Лондона. Ранее медики сообщали о 20 пострадавших, которые были доставлены в медицинские учреждения.
«Мы доставили 30 пациентов в пять больниц по всему Лондону после инцидента на Лондонском мосту. Нескольким пациентам, которые получили легкие ранения, была оказана помощь на месте происшествия», — говорится в сообщении.
По данным полиции в результате теракта на мосту погибли шесть человек, пострадали 20. Как отметили в правоохранительных органах, трое подозреваемых террористов были застрелены.