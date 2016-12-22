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Полиция Германии сообщила детали убийства пятилетнего мальчика в Баварии
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Полиция Германии сообщила детали убийства пятилетнего мальчика в Баварии
Общество, 05:58
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Полиция Германии сообщила детали убийства пятилетнего мальчика в Баварии

Полиция Баварии опубликовала детали убийства пятилетнего мальчика в лагере для беженцев, которого ранее СМИ называли ребенком из России. Об этом сообщается на сайте правоохранительных органов Германии. По данным полиции, погиб только ребенок, его мать осталась жива. Других жертв, о которых ранее сообщали немецкие СМИ, не было.

В полицию поступило сообщение о споре между жильцами в лагере для беженцев. По данным правоохранительных органов, 41-летний афганец схватил пятилетнего мальчика и угрожал ножом. В результате он нанес ребенку ранения, от которых он скончался на месте. Также нападавший сильно ранил 47-летнюю мать мальчика, но она осталась жива.

Афганец был застрелен полицией, а мать и брат погибшего мальчика доставлены в больницу. Как отмечается в сообщении полиции, у женщины российское гражданство. Второй ее ребенок не пострадал.

В полиции отмечают, что не располагают информацией о причинах произошедшего, а также не могут назвать мотив нападавшего.

Ранее СМИ сообщали, что в результате нападения в лагере беженцев в городе Кам был убит пятилетний ребенок из России. В этой связи российское посольство в Германии и генконсульство начало проверку данной информации.

Теги: происшествие , Убийство , убийство детей , беженцы в Европе
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