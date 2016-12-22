Медики заявили о 20 госпитализированных после атаки на Лондонском мосту

По меньше мере 20 человек были госпитализированы в шесть лондонских больниц после атаки, произошедшей вечером 3 июня в районе Лондонского моста в британской столице. Такие данные приводит Служба скорой помощи Лондона.
«Мы доставили по меньшей мере 20 пациентов в шесть больниц Лондона после инцидента на Лондонском мосту», — сказал помощник директора Службы скорой помощи Лондона Питер Родос в своем заявлении.
«Мы также оказали помощь на месте некоторым людям. у которых травмы оказались менее серьезными», — добавил он.
До сих пор точное число погибших и пострадавших не называлось. Ранее в полиции заявили, что в инциденте на Лондонском мосту погибших «больше одного». Газета The Sun сообщала, о семи жертвах атак в Лондоне.
Вечером 3 июня неизвестные на белом фургоне совершили наезд на пешеходов на Лондонском мосту в центре британской столицы. Позднее произошло нападение с ножом на людей на рынке Боро (Borough Market), который также находится в районе Лондонского моста. Сообщалось, что по подозрению в нападении полиция разыскивает трех человек.
Позднее СМИ опубликовали фотографию мужчины, лежащего на земле, к телу которого были прикреплены некие емкости. Отмечалось, что это мог быть один из застреленных полицией предполагаемых террористов.
Полиция Лондона расценивают произошедшее как террористические акты.