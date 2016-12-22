СМИ опубликовали фото предполагаемого лондонского террориста

Телеканал «Би-Би-Си» опубликовал фотографию человека, лежащего на земле, к телу которого прикреплены емкости. Агентство Reuters называет его предполагаемым террористом, который был застрелен полицией.

Телеканал «Би-Би-Си» отмечает, что фотография была опубликована одним из пользователей в соцсетях. Reuters добавляет, что она была сделана около паба Wheatsheaf на рынке Боро, который находится недалеко от Лондонского моста.

Полиция Лондона признала инцидент на Лондонском мосту, где «транспортное средство» наехало на пешеходов, и ЧП на рынке Боро, где по сообщениям СМИ неизвестные с ножами нападали на прохожих, терактами.

По данным правоохранительных органов, в результате атаки на Лондонском мосту погибли «более одного человека». По данным издания The Sun, жертвами стали семь человека, 20 пострадали.

Кроме того, издание сообщало о пяти террористах, двое из которых были убиты. Как отмечает «Би-Би-Си», троих разыскивает полиция. Они, возможно, вооружены.

Посольство России в Лондоне заявило, что в результате терактов в британской столице россиян среди пострадавших не было.

