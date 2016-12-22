Полиция сообщила о третьем инциденте в Лондоне

Британская полиция сообщила об третьем инциденте в районе Воксхолл на юго-востоке. Об этом сообщается на странице Twitter правоохранительных органов Лондона.

https://twitter.com/metpoliceuk/status/871135423048896516



Как отмечается в сообщении, полицейские проверяют сообщения об инциденте в этой районе.



По данным Telegraph, в Воксхолле арестовала одного человека. Пока не ясно причастен ли он к ЧП на Лондонском мосту. В связи с инцидентом в Воксхолле была закрыта станция метро в этом районе, но затем ее снова открыли, сообщила транспортная служба Лондона, передавало Reuters.

Ранее полиция подтвердила, что в результате инцидента есть жертвы. Также в правоохранительных органах подтвердили, что на Лондонском мосту «транспортное средство» въехало в людей, сообщается в Twitter полиции.

По данным Telegraph, «фургон» въехал в толпу на Лондонском мосту. Как рассказали изданию свидетели, из него вышли двое или трое человек в масках, и стали нападать на людей с ножами.



Второй инцидент произошел в кафе «Borough Bistro» на рынке Боро, который находится приблизительно в 300 м. от Лондонского моста. По словам очевидца, неизвестный в красном капюшоне напал с ножом на мужчину, затем скрылся.



Полиция также проверяет сообщения об инциденте на рынке Боро. Туда была отправлен вооруженный отряд.