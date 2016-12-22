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Мэй созовет экстренное совещание в связи с происшествиями в Лондоне
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Мэй созовет экстренное совещание в связи с происшествиями в Лондоне
Общество, 02:29
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Мэй созовет экстренное совещание в связи с происшествиями в Лондоне

Премьер Великобритании Тереза Мэй в воскресенье утром проведет заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA в связи с серией происшествий в Лондоне, сообщает The Telegraph.

Ранее представитель пресс-службы британского правительства сообщил, что премьер проинформирована о случившемся. 

Серия происшествий в центре Лондона. Фоторепортаж Еще 9 фото
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Вечером 3 июня в центре британской столицы на Лондонском мосту микроавтобус наехал на пешеходов. Полиция также сообщила об инцидентах в Borough Market, который находится рядом с местом происшествия, и в районе Vauxhall. 

 

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