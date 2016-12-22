Мэй созовет экстренное совещание в связи с происшествиями в Лондоне
Общество, 02:29
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Мэй созовет экстренное совещание в связи с происшествиями в Лондоне
Премьер Великобритании Тереза Мэй в воскресенье утром проведет заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA в связи с серией происшествий в Лондоне, сообщает The Telegraph.
Ранее представитель пресс-службы британского правительства сообщил, что премьер проинформирована о случившемся.
Вечером 3 июня в центре британской столицы на Лондонском мосту микроавтобус наехал на пешеходов. Полиция также сообщила об инцидентах в Borough Market, который находится рядом с местом происшествия, и в районе Vauxhall.