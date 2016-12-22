В полиции заявили о жертвах в результате ЧП на Лондонском мосту

В полиции подтвердили, что в результате инцидента на Лондонском мосту есть погибшие. «Более одного человека», — передает канал «Би-Би-Си» со ссылкой на полицейских.
Ранее Telegraph сообщало, что в результате наезда «фургона» на толпу на Лондонском мосту погибли 20 человек. По данным издания, подозреваемых трое, и они вооружены ножами.
Полиция также проверяет сообщения об «инциденте» на рынке Боро.
По данным «Би-Би-Си» со ссылкой на очевидцев, в результате происшествия пострадали шесть-семь человек. Телеканал передавал, что за рулем микроавтобуса, наехавшего на толпу, был мужчина. Транспортное средство двигалось со скоростью 80 км/ч, отмечал «Би-Би-Си».