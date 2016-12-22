Посольство опубликовало экстренный телефон после ЧП на Лондонском мосту

СМИ сообщили об убийстве в ФРГ в лагере для беженцев ребенка из России

Микроавтобус наехал на людей на Лондонском мосту

SpaceX запустила Falcon 9 с грузовиком Dragon к МКС

В США прошли марши с требованием расследовать «связи Трампа с Россией»

«Реал» разгромил «Ювентус» в финале Лиги чемпионов

Россию на «Детском Евровидении-2017» представит Полина Богусевич

В России завершили работу над аналогом системы защиты платежей 3D Secure

В Петербурге назвали победителя премии «Национальный бестселлер»

МВД сообщило об одном погибшем при ураганном ветре в Свердловской области

Экс-глава МИД заявил об отсутствии переговоров о вступлении России в НАТО

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Лейбл Арианы Гранде пожертвовал $500 тыс. пострадавшим при теракте

Полиция задержала троих дальнобойщиков на МКАД

В приюте в Одесской области 19 детей госпитализированы из-за гепатита

СМИ узнали об обращении защитников Исаакия-музея в Конституционный суд

Легионер «Зенита» остановил переговоры о продлении контракта

Путин назвал состоящие в НАТО страны «вассалами» США

В Татарстане в ДТП погибли пять человек

Самолет ООН совершил экстренную посадку на юге Сомали

Путин рассказал о разговоре с Клинтоном о вступлении России в НАТО

«Россети» установят модули для заправки электромобилей на АЗС в Москве

Спасатели организовали поиски четырех рыбаков на реке в Коми

Рогозин сообщил о запланированном на 2021 год запуске ракеты «Ангара А5М»

Порошенко разрешил абитуриентам из Крыма поступать в вузы Украины

Путин рассказал о «душевном облегчении» при возвращении в Петербург

ТАСС узнал зарплату нового тренера «Зенита» Роберто Манчини

Минтруд раскритиковал законопроект Минюста о статусе самозанятых россиян

Германия заявила об усилении сотрудничества с Россией по защите климата

«Рома» включила в список летних трансферов футболиста «Спартака»