СМИ сообщили об убийстве в ФРГ в лагере для беженцев ребенка из России

В Баварии в городе Кам в лагере для беженцев афганец убил, предположительно, пятилетнего мальчика из России и женщину. Об этом сообщает Баварское радио (Bayerische Rundfunk).
По его данным, 41-летний афганец, вооруженный ножом, схватил ребенка и ранил его, а затем напал на 47-летнюю женщину, которую Bayerische Rundfunk называет матерью мальчика. Женщина получила тяжелое ранение.
По данным Spiegel, 47-летняя женщина, которую издание не называет матерью ребенка, умерла на месте происшествия. Мать же погибшего мальчика, по информации газеты, пережила нападение. Шестилетний брат убитого ребенка стал свидетелем произошедшего.
Прибывшие на место происшествия полицейские застрелили нападавшего.
По словам очевидцев, мальчик скончался на месте от серьезных ран, так как скорая помощь приехала «слишком поздно». Пока не ясны мотивы преступления, отмечает Spiegel.
Посольство России в Германии и генконсульство проверяют сообщения об убийстве пятилетнего мальчика в Баварии, передает «РИА Новости».