Россию на «Детском Евровидении-2017» представит Полина Богусевич

На международном вокальном конкурсе «Детское Евровидение» Россию представит Полина Богусевич. Об этом сообщили в пресс-службе Международного детского центра «Артек», где проходил финал отборочного конкурса, передает «РИА Новости».



«Полина Богусевич представит Россию на «Детском Евровидении» в Грузии», — рассказали собеседники агентства. Она исполнила песню «Крылья».



Победитель национального отбора был выбран с помощью голосов профессионального жюри, которые складывались с результатами онлайн голосования. Всего в конкурсе принимал участие 21 исполнитель. Членами жюри были композиторы Евгений Крылатов и Григорий Гладков, певица Дина Гарипова, генеральный директор «Детского радио» Евгений Комбаров, финалистка «Детского Евровидения» Лерика и директор телеканала «Карусель» Татьяна Цыварева.



Как отмечает «ТАСС», Полине Богусевич — 13 лет. Она учится в Академии популярной музыки Игоря Крутого, лауреат III степени международного арт-фестиваля «Езерски Бисери», который прошел в Македонии в 2012 году. Кроме того, она принимала участие в шоу «Голос. Дети», «Окно в Париж», «Школа Музыки», «Песня года — 2014», «Детская Песня года — 2014» и в других.

Конкурс песни «Детское Евровидение» проходит ежегодно. В нем участвуют дети от 15 лет из стран — членов Европейского вещательного союза. В 2017 году он пройдет в ноябре в Грузии в городе Тбилиси.

«Детское Евровидение» в 2016 году проходило в столице Мальты Валлетте. Победителем стала представительница Грузии Мариам Мамадашвили, сообщается на сайте конкурсf. Она выступила с песней «Mzeo».