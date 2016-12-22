МВД сообщило об одном погибшем при ураганном ветре в Свердловской области

Экс-глава МИД заявил об отсутствии переговоров о вступлении России в НАТО

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Лейбл Арианы Гранде пожертвовал $500 тыс. пострадавшим при теракте

Полиция задержала троих дальнобойщиков на МКАД

В приюте в Одесской области 19 детей госпитализированы из-за гепатита

СМИ узнали об обращении защитников Исаакия-музея в Конституционный суд

Легионер «Зенита» остановил переговоры о продлении контракта

Путин назвал состоящие в НАТО страны «вассалами» США

В Татарстане в ДТП погибли пять человек

Самолет ООН совершил экстренную посадку на юге Сомали

Путин рассказал о разговоре с Клинтоном о вступлении России в НАТО

«Россети» установят модули для заправки электромобилей на АЗС в Москве

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Путин рассказал о «душевном облегчении» при возвращении в Петербург

ТАСС узнал зарплату нового тренера «Зенита» Роберто Манчини

Минтруд раскритиковал законопроект Минюста о статусе самозанятых россиян

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Арктический танкер получил имя погибшего главы Total Кристофа де Маржери

В Новороссийске избили пришедшего подать заявку на митинг активиста

ПМЭФ-2018 решили перенести из-за чемпионата мира по футболу

В аэропорту Киева задержали россиянина из списка Интерпола

Не менее 12 человек погибли при взрыве на кладбище в столице Афганистана

Фурсенко поставил перед «Зенитом» цель выиграть Лигу чемпионов

Полиция Германии разрешила продолжить проведение фестиваля Rock am Ring

Глава ВТБ назвал срок закрытия сделки по покупке «Роснефтью» Essar Oil

Не только бизнес: что гости ПМЭФ делали в свободное время