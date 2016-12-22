МВД сообщило об одном погибшем при ураганном ветре в Свердловской области

Из-за сильного ветра в поселке Ольховка Свердловской области на мужчину упало дерево, он погиб. Об этом сообщает официальный представитель свердловского управления МВД Валерий Горелых агентству «Интерфакс».
По словам Горелых, мужчина шел по лесополосе в коллективном саду близ Ольховки. Следственные органы начали проверку по факту гибели мужчины.
Представитель МВД отметил, что в результате урагана в регионе повреждено множество крыш жилых домов, теплиц, бань, а также машин. Кроме того, более 38 тыс. жителей Свердловской области остались без электроэнергии. «Мы будем проводить проверку, почему электросетевые компании, имея информацию об ухудшении погоды, оказались не готовы», — сообщила агентству старший помощник прокурора области по связям со СМИ и общественностью Марина Канатова.
Согласно информации департамента информационной политики губернатора Свердловской области, в связи с последствиями ураганного ветра в Староуткинске и Нижнем Тагиле введен режим чрезвычайной ситуации.