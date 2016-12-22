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Экс-глава МИД заявил об отсутствии переговоров о вступлении России в НАТО
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Экс-глава МИД заявил об отсутствии переговоров о вступлении России в НАТО
Политика, 21:55
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Экс-глава МИД заявил об отсутствии переговоров о вступлении России в НАТО

Бывший глава МИДа Игорь Иванов заявил, что внешнеполитическое ведомство в годы президентства Билла Клинтона в США не вело никаких переговоров о вариантах вступления России в НАТО. Об этом Иванов сообщил «РИА Новости».

«На официальном уровне мы ничего не предлагали. Я лично в такого рода обсуждениях участия не принимал», — подчеркнул министр.

Он добавил, что в «свое время» бывший президент страны Борис Ельцин «тоже не исключал» возможности вступления России в альянс. «Потом, по-моему, Сергей Ястржембский сказал, что его [Бориса Ельцина] слова были неправильно поняты. Но на мидовском уровне такие вопросы не обсуждались», — пояснил Иванов. При этом, по словам бывшего министра, разговоры о вступлении в НАТО могли носить «гипотетический» характер.

Ранее Politico опубликовало отрывок из интервью президента Владимира Путина режиссеру Оливеру Стоуну. В интервью Путин рассказал, что предлагал Биллу Клинтону, когда еще тот был президентом США, подумать о вступлении России в НАТО.

Игорь Иванов занимал пост главы МИД с 1998 по 2004 год​. С 2011 года Иванов является президентом Российского совета по международным делам.

Теги: НАТО , Владимир Путин
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