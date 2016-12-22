Лейбл Арианы Гранде пожертвовал $500 тыс. пострадавшим при теракте

Ариана Гранде (Фото: Dennis Van Tine / Geisler-Fotopres / Global Look Press)

Звукозаписывающая компания Арианы Гранде пожертвовала $500 тыс. фонду, созданному после теракта в Манчестере, в результате которого погибли 22 человека. Об этом сообщает Los Angeles Times.

По данным издания, Universal Music Group — материнская компания лейбла американской певицы — пожертвовала деньги в фонд We Love Manchester Memorial Fund.​ «Глобальная семья Universal Music Group с гордостью проявляет солидарность с Арианой Гранде и другими артистами в их поддержке жертв и семей, пострадавших в результате теракта в Манчестере», — говорится в сообщении.

Взрыв на «Манчестер Арене» прогремел 22 мая на концерте Арианы Гранде, сразу после окончания мероприятия. Когда зрители шли к выходу, в фойе взорвалась самодельная бомба. В результате теракта 22 человека погибли, еще 59 пострадали.

Позднее американская певица анонсировала благотворительный концерт в Манчестере в память о погибших в теракте. В сообщении отмечалось, что собранные средства с концерта будут переданы семьям погибших и пострадавших. «Мы никогда не сможем понять, почему такие события случаются, потому что это не в нашей природе, поэтому мы не должны страшиться», — заявила Гранде. Концерт пройдет в воскресенье, 4 июня, на стадионе Old Trafford.