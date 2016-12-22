СМИ узнали об обращении защитников Исаакия-музея в Конституционный суд

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский и градозащитник Павел Шапчиц оспорят Федеральный закон, по которому Исаакиевский собор может быть передан Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на Вишневского.

По данным издания, Вишневский и Шапчиц обратились с жалобой в Конституционный суд (КС), сейчас обращение находится на изучении у судей.

«Оспаривается ряд статей Федерального закона 327 «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности». С нашей точки зрения, этот документ ставит религиозные организации в привилегированное положение при доступе к объектам культурного наследия», — заявил Вишневский.

Передачу Исаакия РПЦ оспорят в Конституционном суде

В конце марта «Фонтанка» со ссылкой Вишневского сообщала о намерении общественников подать жалобу в КС. Депутат пояснял, что решение об обращении было принято после планомерных отказов петербургских судов. «Мы подвергаем сомнению конституционность некоторых положений федерального закона, который фактически отрицает равенство прав граждан независимо от их вероисповедания», — заявлял Вишневский.

Федеральный закон 327 позволяет различным конфессиям безвозмездно получить в собственность недвижимость, если она была построена с религиозными целями.