Путин назвал состоящие в НАТО страны вассалами США

Президент Владимир Путин назвал НАТО «внешнеполитическим инструментом Соединенных штатов», в котором нет союзников, а есть только вассалы. Об этом сообщает Politico со ссылкой на отрывок из интервью Путина режиссеру Оливеру Стоуну, которое опубликовано на Vimeo.

«Когда страна становится членом-НАТО, ей уже трудно сопротивляться давлению со стороны такой крупной страны — лидера НАТО — как США», — заявил президент. Он добавил, что на территории членов альянса может «легко появиться все, что угодно»: новые ударные комплексы, базы, система противоракетной обороны.

«А нам что делать? Мы должны в этой связи принимать контрмеры, то есть ставить под удар наших ракетных систем те объекты, которые, по нашему мнению, начинают нам угрожать», — уточнил Путин. По мнению президента, ситуация «напрягается», а российскую сторону беспокоит «практика принятия решений» в организации.

Режиссер Оливер Стоун представит первую часть документального фильма, основанного на серии интервью с Путиным, 12 июня, всего выйдет четыре части. В настоящее время опубликованы два отрывка интервью, в которых президент рассказывает об отношении к своей службе безопасности и Эдварду Сноудену.

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