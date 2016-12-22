В Татарстане в ДТП погибли пять человек
Общество, 18:51
0
В Татарстане в ДТП погибли пять человек
Пять человек погибли, еще двое пострадали в результате ДТП в Тетюшском районе Татарстана. Об этом в пресс-службе МВД по региону сообщили ТАСС.
По данным агентства, столкнулись два автомобиля «Шевроле» и «Лада Гранта», детей среди погибших и пострадавших нет. Как сообщает МЧС, информация о происшествии поступила спасателям в 17:20.
Как позднее сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Минздрава республики Айгуль Салимзянову, среди пострадавших оказался шестилетний ребенок, он в тяжелом состоянии.
Ранее агентства сообщали о трех погибших и четырех травмированных в ДТП на автодороге «Тетюши — Апастово» в районе Татарстана.