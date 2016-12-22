«Россети» заявили об установке модулей на АЗС для электромобилей в Москве

Компании «Роснефть» и ЛУКОЙЛ согласны установить электромодули оператора «Россети» на своих АЗС в столице для заправки электромобилей. Об этом первый заместитель главы компании «Россети» Роман Бердников сообщил ТАСС.
«Мы договорились с двумя компаниями в Москве — с «Роснефтью» и ЛУКОЙЛом. Говорят, что готовы. Сам лично с ними встречался», — заявил Бердников. Как отмечает агентство, первый замглавы затруднился назвать дату установки первых электромодулей, однако Бердников отметил, что это может произойти «еще не скоро».
Как сообщал ранее ТАСС, «Россети» планируют активно развивать взаимодействие с АЗС, что, по словам Бердникова, особенно актуально на вылетных автомобильных магистралях.
ПАО «Россети» реализует Всероссийскую программу развития зарядной инфраструктуры. Три этапа программы включают в себя в том числе разработку базовых технологических решений и реализацию пилотных проектов в Москве и ее области, Петербурге, Сочи и других областях. До 2020 года компания планирует начать развертывание зарядной инфраструктуры на всей территории России.