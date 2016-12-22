Порошенко разрешил абитуриентам из Крыма поступать в вузы Украины
Общество, 17:21
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Порошенко разрешил абитуриентам из Крыма поступать в вузы Украины
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о возможности получения абитуриентами из Крыма высшего образования в украинских вузах. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
Закон вступает в силу со дня его опубликования.
Согласно документу, выпускники из Крыма смогут поступать в вузы Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областей по установленной квоте в 1 тыс. мест. Прием крымских абитуриентов будет проводиться на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний.