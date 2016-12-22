ПМЭФ-2018 решили перенести из-за чемпионата мира по футболу

Дата проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2018 году будет перенесена на конец мая из-за чемпионата мира по футболу, который пройдет в России и начнется в июне. Об этом советник президента Антон Кобяков сообщил на пресс-конференции, передает ТАСС.

По словам Кобякова, форум в следующем году запланирован на 24–26 мая, тогда как традиционно ПМЭФ проводится в июне.

XXI Международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня в Санкт-Петербурге​. Его главной темой заявлены «поиски нового баланса в глобальной экономике». Около трети всех мероприятий были отнесены самими организаторами к российской экономической повестке, все остальное — глобальная экономика, технологии, человеческий капитал, футурологические «беседы о будущем».