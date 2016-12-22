Полиция Германии разрешила продолжить проведение фестиваля Rock am Ring

Немецкая органы правопорядка разрешили организаторам рок-фестиваля Rock am Ring продолжить проведение мероприятия после того, как оно было приостановлено из-за угрозы теракта, сообщает издание Focus Online со ссылкой на заявление главы полицейской операции Кристофа Семмелрогджа.

По его данным, угроза взрыва не подтвердилась.

После того как сотрудники правоохранительных органов эвакуировали с площадки пришедших на Rock am Ring посетителей, как пояснил начальник полицейской операции, в Нюрбурге по подозрению в подготовке теракта были задержаны три человека.

Однако позже, по данным Семмелрогджа, все они были отпущены. «Подозрения не подтвердились», — резюмировал полицейский, отметив также, что на фестивальных площадках подозрительных предметов работники правопорядка не обнаружили.

«Программа второго дня начнется по плану», — сообщили так же организаторы фестиваля на своей странице в Facebook.

Фестиваль Rock am Ring был приостановлен ранее, 2 июня, из-за террористической угрозы. Посетителей мероприятия тогда попросили покинуть площадки и двигаться в сторону выхода и организованного кемпинга.