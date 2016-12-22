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Еврокомиссар сообщил о возможном выделении Украине дополнительных €50 млн
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Еврокомиссар сообщил о возможном выделении Украине дополнительных €50 млн
Украинский кризис, 13:56
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Еврокомиссар сообщил о возможном выделении Украине дополнительных €50 млн

В Евросоюзе рассматривается вопрос о выделении Украине дополнительных €50 млн для реализации гуманитарных проектов и восстановления инфраструктуры в Донбассе. Об этом, как сообщается на сайте Верховной рады, во время визита на восток Украины рассказал еврокомиссар Йоханнес Хан.

Донецкую область он, как уточняется в сообщении пресс-службы, посетил вместе с первым зампредседателя украинской Верховной рады Ириной Геращенко, а также замглавы комитета Рады по вопросам европейской интеграции Марией Ионовой.

В ходе этой поездки, Хан, по информации представителей парламента Украины, также «положительно оценил восстановление объектов городской инфраструктуры в Мариуполе» и «подчеркнул, что город имеет большой потенциал развития в сферах промышленного производства», а также «агропромышленной и туристической отраслей».

Остальных подробностей о рассмотрении вопроса выделения Еврокомиссией дополнительных дотаций Украине он, по данным пресс-службы Верховной рады, не привел.

Ранее, 3 апреля, очередной транш в размере $1 млрд Киеву предоставил Международный валютный фонд (МВФ). Таким образом, после его перечисления общий объем уже выделенной помощи Украине составил около $8,4 млрд.

«Мы потратим [транш] как раз на резервы Национального банка», — пояснил позже премьер-министр республики Владимир Гройсман.

Всего же до конца 2018 года в рамках программы кредитования МВФ, целью которой является поддержка экономических реформ на Украине, Киев надеется получить $8,285 млрд.

Теги: Украина , Еврокомиссия , Донбасс , дотации
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