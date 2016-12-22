Собственник поменял замки в штабе Навального в Москве

Собственник помещения, которое арендует Алексей Навальный для московского штаба президентской кампании, в ночь на 3 июня поменял замки. Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор кампании Навального в Москве Николай Ляскин.

По его словам, «на собственника надавили, и ночью нам в двери вырезали замки и заменили их». Тем не менее Ляскин заявил, что штаб продолжает работать.

Он рассказал, что московский штаб «слишком активно начал работу», заявку на агитационную кампанию подали сто​ человек.

Столичный штаб Навального открылся 29 мая. Торжественное открытие должно было состояться 24 мая, но клуб Volta, где оно должно было пройти, отказал организаторам кампании.

В начале мая руководитель кампании Алексей Волков в своем Facebook написал, что юристы собственника помещения штаба в Москве потребовали съехать.

Навальный объявил о своем участии в следующих президентских выборах в декабре 2016 года. С тех пор в разных областях России открываются штабы кандидата. Он неоднократно сообщал, что власти всячески мешают его предвыборной кампании. Например, штаб Навального в Нижнем Новгороде замуровали монтажной пеной. Во время открытия штаба в Барнауле политика облил зеленкой.