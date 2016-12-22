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Чемезов назвал сроки вступления в силу «пакета Яровой» «нереальными»
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Чемезов назвал сроки вступления в силу «пакета Яровой» «нереальными»
ПМЭФ-2017, 12:28
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Чемезов назвал сроки вступления в силу «пакета Яровой» «нереальными»

Сроки вступления в силу положений «пакета Яровой» могут быть перенесены, заявил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, передает ТАСС.

«По всей видимости, да, придется менять», — сообщил он в ответ на соответствующий вопрос, пояснив, что в установленные сроки исполнить требования положения антитеррористического пакета законов — «нереально». «Регуляторы и будут вносить правки», — уточнил Чемезов.

Поправки к «пакету Яровой» о хранении пользовательских данным операторами связи и интернет-компаниями, как также рассказал журналистам глава «Ростеха», могут быть представлены уже в июле.

Для определения требований по хранению данных, по его словам, была создана рабочая группа, которую возглавляют представители Минкомсвязи. Также ее участниками, как заметил Чемезов, являются представители Ростеха, ФСБ и «всех заинтересованных лиц». «Они занимаются подготовкой, мы вносим предложения», — добавил глава госкорпорации.

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Пакет антитеррористических законов должен вступить в силу с 1 июля 2018 года. Он предполагает долгосрочное хранение операторами информации, передаваемой пользователями в интернете.

В апреле ФСБ и Минкомсвязь оценивали затраты операторов на выполнение «закона Яровой» в 4,5 трлн руб. В союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) тогда называли сумму в 10 трлн руб. Также в РСПП подчеркивали, что подобные расходы могут привести к повышению уровня инфляции в стране.

Министр по делам «открытого правительства» Михаил Абызов. в свою очередь, утверждал, что стоимость реализации «пакета Яровой» для операторов может ограничиться 130 млрд руб.

Теги: «пакет Яровой» , "Ростех"
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