Глава АвтоВАЗа заявил о планах поставить в Китай несколько сотен машин

АвтоВАЗ планирует поставить в Китай несколько сотен автомобилей в 2017 году, заявил журналистам президент компании Николя Мор, передает ТАСС.
По его словам, АвтоВАЗ уже ведет переговоры с китайскими поставщиками и с казахстанской «Бипек-авто».
«Китай очень специфичная возможность для Lada 4x4 для сельских регионов. <...> На 2017 год (обсуждается поставка — РБК.) несколько сотен, это не какие-то большие объемы», — сказал Мор.
АвтоВАЗ снизил прогноз по экспорту машин в этом году до 25 тыс. Мор пояснил, что это произошло из-за слабого автомобильного рынка Казахстана и введенного в стране утилизационного сбора.
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин и человек, близкий к АвтоВАЗу, еще в феврале рассказывали «Ведомостям», что компания планирует поставить в Китай Lada 4x4. Несколько десятков автомобилей в Китай поставил партнер российской компании — казахстанская группа «Бипэк авто — Азия авто» в феврале этого года.