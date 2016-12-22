«Газпром» и Shell подписали два соглашения по «Балтийскому СПГ»

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и главный исполнительный директор Royal Dutch Shell Бен ван Берден подписали в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) основные условия соглашения о совместном предприятии. Об этом говорится в поступившем в РБК пресс-релизе российской транснациональной энергетической корпорации.
Документ, как пояснили представители «Газпрома», в частности, определяет «принципы функционирования совместного предприятия, которое будет осуществлять работы по проектированию, привлечению финансирования, строительству и эксплуатации завода по производству СПГ в Ленинградской области». На основе этих принципов «Газпром» и Shell, по информации пресс-службы, продолжат дальнейшую работу по реализации проекта «Балтийский СПГ».
Кроме того, стороны, как добавили в компании, также заключили «соглашение о совместных технико-экономических исследованиях по «Балтийскому СПГ», который, по информации представителей «Газпрома», позволит предприятиям «в ближайшее время» приступить к разработке предпроектной документации по проекту.
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Ранее, в июне прошлого года, «Газпром» и Shell подписали меморандум о взаимопонимании по проекту «Балтийский СПГ». Он, в свою очередь, предполагает строительство завода по производству СПГ мощностью до 20 млн т в год в порту Усть-Луга Ленинградской области. В эксплуатацию завод должен быть запущен в конце 2021 года.
При этом в марте глава Shell в России Оливье Лазар заявил, что концерн надеется на предоставление Россией налоговых льгот для проекта по строительству «Балтийского СПГ». «Мы уверены, что Россия может конкурировать с американским СПГ, но для этого нужно выполнить несколько условий: низкая стоимость сырья для сжижения (газа), конкурентные капзатраты и благоприятные налоговые условия», — пояснял он.