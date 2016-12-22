При ДТП с участием автобуса в Рязанской области пострадали 22 человека

Легковой автомобиль столкнулся с автобусом в Михайловском районе Рязанской области. В результате погибли двое, пострадали 22 человека. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.
Авария произошла на 195-м км трассы М-6 «Каспий» утром 3 июня. По предварительным данным, Lada Largus выезжала с второстепенной дороги и не уступила дорогу пассажирскому автобусу, который следовал по маршруту Элиста-Москва. В результате автобус перевернулся.
Водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте. Среди пострадавших — шестеро несовершеннолетних. Они были доставлены в больницу. представитель управления МВД Александр Пономарев в беседе ТАСС рассказал, что тяжелых пострадавших нет.
«Из 22 пассажиров в больнице находятся 15 человек, из них 8 с ушибами. Еще 7 человек из автобуса Москва — Элиста остались в кафе на трассе М-6 у села Лобановские Выселки, их в ближайшее время подсадят в проходящий автобус и доставят по маршруту», — уточнил Пономарев.
На месте аварии работают сотрудники полиции и МЧС. Как сообщили агентству в правительстве Рязанской области, на место ДТП выехал министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий.
В начале апреля в Михайловском районе Рязанской области на этой же трассе также произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля. Тогда пострадали более 30 человек, двое погибли. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).