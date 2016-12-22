В Казани из-за самочувствия пассажирки вынужденно сел самолет «Аэрофлота»

Лайнер авиакомпании «Аэрофлот», следовавший по маршруту Москва — Челябинск, вынужденно приземлился в международном аэропорту Казани, сообщил агентству «Интерфакс» глава пресс-службы регионального главка МЧС Андрей Родыгин.

По его данным, сообщение о вынужденной посадке самолета поступило в дежурную часть в 08:55 мск. Причиной инцидента, как пояснил собеседник агентства, стало плохое самочувствие одной из находившихся на борту лайнера пассажирок. Женщине, почувствовавшей себя нехорошо, по словам представителя ведомства, 65 лет.

Остальных обстоятельств и подробностей произошедшего глава пресс-службы министерства не уточнил.

ТАСС представитель аэропорта в свою очередь пояснил, что пассажирку госпитализировали в одну из больниц Казани. Совершивший вынужденную посадку лайнер, по его данным, тем временем был дозаправлен. В настоящее время воздушное судно, как пишет ТАСС, уже вылетело дальше по маршруту.