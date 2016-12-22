Глава Роструда назвал наиболее востребованную профессию в России

Наиболее сложно в настоящее время российским предприятиям находить специалистов в инженерной области, заявил в ходе Петербургского экономического форума (ПМЭФ) в интервью «РИА Новости» глава Федеральной службы по труду и занятости​ (Роструд) Всеволод Вуколов.

«На сегодняшний день главная [проблема] все-таки для предприятий — они не могут найти специалиста в инженерной отрасли, не могут найти именно специалиста в сфере производственного блока», — пояснил он, отметив, что, по его мнению, сейчас «необходимо уделять внимание подготовке специалистам именно в сфере производства».

При этом ранее, 6 апреля, Минтруд заявил, что самыми востребованными профессиями в 2017 году на рынке стали специалисты высшей квалификации в сфере науки, техники и в гуманитарных областях. А Минобрнауки в свою очередь сообщало, что снизило количество бюджетных мест на специальности «экономика» и «юриспруденция». Эти специальности, по информации представителей ведомства, не востребованы у работодателей.

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В связи с этим Вуколов, как пишет «РИА Новости», отметил, что главной задачей сегодня является повышение производительности труда. Поэтому, как счел глава российской Федеральной службы по труду и занятости, необходимо переобучение людей тех профессий, которым сложно найти работу. Так, по мнению Вуколова, они могли бы найти себя в других отраслях экономики.

Также в интервью агентству Вуколов сообщил, что рынок труда в стране начал стабилизироваться. «Действительно, количество безработных снижается, и рынок труда стабилизируется», — пояснил он, заметив, что «цифры возвращаются на естественные для себя позиции», а последствия кризиса «сходят на нет».

«И те показатели, которые мы сегодня видим и по высвобождению, и по нашим показателям, связанным с простоем, — эти показатели существенно снижаются», — сообщил глава Федеральной службы по труду и занятости.

В данный же момент, по словам Вуколова, основной задачей ведомства является работа над качеством предлагаемых вакансий, в том числе для людей с инвалидностью. «У нас сегодня появился такой сервис — мы в России показываем, какое количество квот есть у каждого предприятия для трудоустройства инвалидов», — пояснил глава Роструда, выразив надежду на то, что «эта работа позволит существенно повысить показатели по этой позиции».