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Глава Пентагона заявил об ускорении КНДР темпов разработки ядерной ракеты
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Глава Пентагона заявил об ускорении КНДР темпов разработки ядерной ракеты
Политика, 09:22
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Глава Пентагона заявил об ускорении КНДР темпов разработки ядерной ракеты

Северная Корея ускорила усилия по разработке ядерного вооружения, заявил в ходе выступления на международной конференции по безопасности в Сингапуре глава Пентагона Джеймс Мэттис, передает Associated Press.

В Вашингтоне, как добавил глава ведомства, это считают «ясной и присутствующей военной угрозой».

Также, отвечая на вопрос, могут ли США «без предупреждения» напасть на КНДР, Мэттис, как замечает агентство, сообщил, что Вашингтон «хочет остановить» конфликт с Пхеньяном. «Нам это кажется срочным», — добавил глава Пентагона, пояснив, что Соединенные Штаты в данной ситуации «работают дипломатично».

«Мы пытаемся исчерпать все возможные альтернативы, чтобы предотвратить эту гонку ядерного вооружения», — уточнил он.

Кроме того, глава Пентагона подчеркнул, что администрация американского лидера Дональда Трампа позитивно восприняла готовность Пекина сотрудничать с США и другими странами, чтобы остановить разработку ядерного оружия в КНДР.​ Однако в то же время Мэттис, как пишет Associated Press, обрушился на Китай с «резкой критикой» в связи с «милитаризацией» искусственных островов в Южно-Китайском море.

«Масштабы и эффект деятельности Китая в Южно-Китайском море по созданию искусственных островов отличаются от аналогичных действий других государств», — заявил глава ведомства, пояснив, что эти различия, по его мнению, «включают в себя милитаризацию» островов, а также «пренебрежение международным правом» и «неуважение к интересам других государств»​.

Однако, как добавил Мэттис, во время, когда конкуренция между США и Китаем, «двумя крупнейшими экономиками мира, неизбежна, конфликт не является неизбежным». «Наши две страны могут взаимовыгодно сотрудничать, и мы обещаем тесно сотрудничать с Китаем, с которым у нас есть общее дело», — заключил глава Пентагона, имея в виду попытку остановить разработку ядерного вооружения в КНДР.

Ранее, 30 мая, власти Северной Кореи заявили об очередном успешном запуске баллистической ракеты Scud. Об этих испытаниях южнокорейские военные сообщили в ночь на 29 мая. Позже представитель правительства Японии Йошиде Суга заявил, что Scud упала в исключительной экономической зоне страны.

Теги: США , Китай , Пентагон , Северная Корея , Джеймс Мэттис
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