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КНДР назвала провокацией испытания США системы противоракетной обороны
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КНДР назвала провокацией испытания США системы противоракетной обороны
Политика, 09:06
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КНДР назвала провокацией испытания США системы противоракетной обороны

Испытание Пентагоном системы противоракетной обороны по перехвату межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) является провокацией и блефом. Об этом заявил представитель стратегических войск КНДР в интервью северокорейскому Центральному телеграфному агентству (ЦТАК).

По его мнению, испытания являются провокацией и блефом, и сама система не сможет противостоять ядерному оружию, которое есть у Северной Кореи.

«Такой рискованный поступок [испытание системы] является признаком того, что подготовка США к ядерной войне против КНДР вошла в финальную стадию», — сказал пресс-секретарь стратегических войск (здесь и далее цитаты по Yonhap).

Власти КНДР считают, что испытания стали «глупым поступком страны, доведенной до отчаяния»

«Они [США] глубоко ошибаются, если думают, что эта система сможет противостоять лавине ядерного удара стратегических сил северокорейской армии. Последняя азартная игра администрации [президента США Дональда] Трампа только ускорит приближения дня, когда США превратятся в пепел», — считают власти Северной Кореи.

США провели испытание системы по перехвату МБР 30 мая. Военные заявили, что испытание было успешным. Ракета была запущена из подземного бункера на авиабазе Ванденберг в Калифорнии. Вице-адмирал Джим Сиринг заявил, что «эта система имеет жизненно важное значение для обороны США».

Вашингтон решился провести испытание после того, как Пхеньян в очередной раз запустил баллистическую ракету.

Теги: США , КНДР , ПРО , ракетные испытания
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