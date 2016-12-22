Полиция Дублина обезвредила заминированный автомобиль

Полиция Дублина в ходе спецоперации против республиканцев-диссидентов обезвредила автомобиль со взрывчаткой в одном из районов города, передает Daily Express.

По данным издания, автомобиль был обнаружен в районе Баллибох. Полицейские сообщили, что внутри машины находилась пластиковая взрывчатка, применяемая как при коммерческих взрывных работах, так и в военных целях.

Издание также отмечает, что правоохранители задержали двух мужчин, находившихся в автомобиле. В соответствии с местным законодательством, они были задержаны на трое суток для выяснения всех обстоятельств.

Республиканцы-диссиденты выступают против мирного урегулирования конфликта в Северной Ирландии. Они считают, что Северная Ирландия должна одтелиться от Великобритании.