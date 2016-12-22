Трамп выдвинул на пост министра ВМС США бизнесмена Ричарда Спенсера

Президент США Дональд Трамп выдвинул на пост главы Военно-морского флота (ВМС) бизнесмена Ричарда Спенсера. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на заявление Белого дома.

По данным издания, Спенсер — отставной морпех. В данный момент он является управляющим партнером в инвестиционной компании Fall Creek Management.

Предыдущий претендент на пост министра ВМС США, отставной офицер военной разведки, бизнесмен и инвестор Филип Билден снял свою кандидатуру. Он сообщил, что после долгих размышлений пришел к выводу, что «не в состоянии» удовлетворить требования, предъявляемые к правительственным чиновникам, чтобы «нарушить финансовые интересы своей семьи». Как отмечал министр обороны США Джеймс Мэттис, это было «личным решением» Билдена, обусловленное «проблемами конфиденциальности» и «серьезными проблемами, с которыми он столкнулся в области своих бизнес-интересов своей семьи».



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