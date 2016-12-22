AP узнало о передаче дела экс-главы штаба Трампа спецпрокурору по России

Американские власти поручили советнику, специальному прокурору по расследованию связей президента Дональда Трампа с представителями российской политики и бизнеса, бывшему главе Федерального бюро расследований (ФБР) Роберту Мюллеру взять под свой контроль дело экс-главы предвыборного штаба американского президента Пола Манафорта. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

Мюллер, по данным агентства, также займется выяснением того, какую роль сыграл министр юстиции и генпрокурор США Джефф Сешнс и его заместитель Род Розенстайн в отставке главы ФБР Джеймса Коми.

Мюллера назначили специальным прокурором по делу о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США 17 мая. Ему поручили расследовать «любые связи и (или) координацию между российским правительством и лицами, связанными с компанией президента США Дональда Трампа», указывало издание The Washington Post. Ранее до него этим занимались куратор специальной комиссии в конгрессе, которая изучает предполагаемое вмешательство Москвы в избирательный процесс, Девин Нуньес и генпрокурор США Джефф Сешнс, однако они взяли самоотвод и отстранились от расследования.

