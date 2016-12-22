Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
ПМЭФ: LIVE
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 56,86 56,53 EUR Нал. 64,06 63,48 USD Бирж. 56,66 +0,27 EUR Бирж. 63,91 +0,69 USD ЦБ. 56,69 +0,15 EUR ЦБ. 63,61 +0,08 EUR/USD 1,13 +0,01 ММВБ 1881,87 +0,65% РТС 1046,02 +0,04% Brent 49,95 -0,89% DJIA 21206,29 +0,29% Nasdaq 6305,80 +0,94% FTSE 7547,63 +0,05%
AP узнало о передаче дела экс-главы штаба Трампа спецпрокурору по России
Лента новостей
ВТБ готовит новый вид краткосрочных облигаций 06:49, Финансы Трамп выдвинул на пост министра ВМС США бизнесмена Ричарда Спенсера 06:15, Политика AP узнало о передаче дела экс-главы штаба Трампа спецпрокурору по России 06:08, Политика СМИ узнали об аресте работников Rock am Ring по делу о подготовке теракта 05:20, Общество В Бельгии задержали подозреваемого в причастности к терактам в Париже 04:24, Общество Путин заявил о возможном влиянии американских хакеров на выборы в США 04:07, Политика  Россия призвала США к ответу по введенным против своих граждан санкциям 03:32, Политика В торговом центре иранского города Шираз произошел взрыв 03:29, Общество Полиция конфисковала автомобиль в рамках дела о теракте в Манчестере 02:43, Общество МЧС объяснило присланную жителям Подмосковья SMS о морозе сбоем в системе 02:18, Общество В Чили более ста экс-агентов Пиночета осудили за похищения оппозиционеров 01:57, Политика Совбез ООН расширил санкции против Северной Кореи 01:17, Политика «ВИМ-Авиа» сообщила семи туроператорам о сокращении чартеров 01:02, Бизнес Суд в Чечне признал экстремистским ролик блогера Ильи Мэддисона 00:12, Общество Водителя Ferrari объявили в розыск из-за смерти двух человек под Москвой 02 июн, 23:29, Общество В Германии приостановили рок-фестиваль Rock am Ring из-за угрозы теракта 02 июн, 23:14, Общество Путин пообещал «рассказать Але» о новом президентском сроке 02 июн, 22:48, Политика В метро Москвы и Петербурга начали продавать объединенный проездной 02 июн, 22:09, Общество Несогласным на bail-in владельцам бондов «Пересвета» выплатят деньги 02 июн, 22:06, Финансы «Роскосмос» заявил о переносе запуска пилотируемого корабля «Федерация» 02 июн, 21:50, Технологии и медиа «Таблетку, что ли, вам дать?»: яркие цитаты Путина на ПМЭФ 02 июн, 21:47, Политика  В Саратове полицейские своими телами закрыли понятых от взрыва 02 июн, 21:45, Общество Эксперты Кудрина раскритиковали российскую модель здравоохранения 02 июн, 21:34, Общество Ольга Голодец — РБК: «В России не должен использоваться дешевый труд» 02 июн, 21:30, Политика Великий и могучий: как язык влияет на благосостояние 02 июн, 21:24, Деньги Полтавченко опроверг смену главы Исаакия 02 июн, 21:13, Политика СК возбудил дело после отказа пустить детей-инвалидов в кафе в Мурманске 02 июн, 21:12, Общество Матвиенко заявила о планах России сократить взнос в Совет Европы на треть 02 июн, 20:57, Политика
AP узнало о передаче дела экс-главы штаба Трампа спецпрокурору по России
Политика, 06:08
0
AP узнало о передаче дела экс-главы штаба Трампа спецпрокурору по России

Американские власти поручили советнику, специальному прокурору по расследованию связей президента Дональда Трампа с представителями российской политики и бизнеса, бывшему главе Федерального бюро расследований (ФБР) Роберту Мюллеру взять под свой контроль дело экс-главы предвыборного штаба американского президента Пола Манафорта. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

Мюллер, по данным агентства, также займется выяснением того, какую роль сыграл министр юстиции и генпрокурор США Джефф Сешнс и его заместитель Род Розенстайн в отставке главы ФБР Джеймса Коми.

Мюллера назначили специальным прокурором по делу о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США 17 мая. Ему поручили расследовать «любые связи и (или) координацию между российским правительством и лицами, связанными с компанией президента США Дональда Трампа», указывало издание The Washington Post. Ранее до него этим занимались куратор специальной комиссии в конгрессе, которая изучает предполагаемое вмешательство Москвы в избирательный процесс, Девин Нуньес и генпрокурор США Джефф Сешнс, однако они взяли самоотвод и отстранились от расследования.
 

Теги: Россия , США , расследование , Пол Манафорт
Главное
Путин заявил о возможном влиянии американских хакеров на выборы в США Политика
Материалы по теме
Путин заявил о возможном влиянии американских хакеров на выборы в США Политика
Путин заявил о непричастности государства к хакерским атакам Политика
Суд Чехии разрешил выдать российского хакера США или России Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку