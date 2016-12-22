СМИ узнали об аресте работников Rock am Ring по делу о подготовке теракта

В Бельгии задержали подозреваемого в причастности к терактам в Париже

Путин заявил о возможном влиянии американских хакеров на выборы в США

Россия призвала США к ответу по введенным против своих граждан санкциям

В торговом центре иранского города Шираз произошел взрыв

Полиция конфисковала автомобиль в рамках дела о теракте в Манчестере

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В Чили более ста экс-агентов Пиночета осудили за похищения оппозиционеров

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