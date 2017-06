СМИ узнали об аресте работников Rock am Ring по делу о подготовке теракта

Полиция Германии задержала двоих сотрудников фирмы, обслуживающей известный рок-фестиваль Rock am Ring в немецком городе Нюрбургринге. Они подозреваются в подготовке теракта, сообщает Welt.

По данным газеты, мужчины пронесли на территорию фестиваля подозрительный предмет. Один из них является исламистом, отмечает издание.

Ежегодный рок-фестиваль Rock am Ring был приостановлен из-за террористической угрозы. Посетителей мероприятия попросили покинуть площадки и направится в сторону выхода. Организаторы фестиваля сообщили, что надеются продолжить его на следующий день.

Rock am Ring — один из крупнейших ежегодных рок-фестивалей, который проходит в Германии в первый выходной июня. В этом году на нем должны выступить Rammstein, System Of A Down и еще 85 музыкальных коллективов.