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Полиция конфисковала автомобиль в рамках дела о теракте в Манчестере
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Полиция конфисковала автомобиль в рамках дела о теракте в Манчестере
Теракт на концерте в Манчестере, 02:43
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Полиция конфисковала автомобиль в рамках дела о теракте в Манчестере

Британская полиция конфисковала автомобиль, который может иметь отношение к делу о теракте в Манчестере. Об этом сообщается в Twitter местной полиции.

По данным ведомства, конфискованный автомобиль — белый Nissan Micra. Полицейские считают его «потенциально очень» важным в рамках расследования теракта.

Ведомство также поблагодарило местных жителей за сотрудничество и понимание, поскольку в связи со следственными действиями часть дорог была перекрыта.

Взрыв на стадионе «Манчестер Арена» в Великобритании. Фоторепортаж Еще 9 фото
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Теракт в Манчестере произошел 22 мая. После концерта певицы Арианы Гранде в фойе «Манчестер Арены» прогремел взрыв. В результате случившегося 22 человека погибли, еще 59 были ранены. Ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство». Исполнителем теракта власти назвали 22-летнего выходца из Ливии Салмана Абеди.

Теги: Полиция , Манчестер , конфисакция
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