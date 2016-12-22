Полиция конфисковала автомобиль в рамках дела о теракте в Манчестере

Британская полиция конфисковала автомобиль, который может иметь отношение к делу о теракте в Манчестере. Об этом сообщается в Twitter местной полиции.
По данным ведомства, конфискованный автомобиль — белый Nissan Micra. Полицейские считают его «потенциально очень» важным в рамках расследования теракта.
Ведомство также поблагодарило местных жителей за сотрудничество и понимание, поскольку в связи со следственными действиями часть дорог была перекрыта.
Теракт в Манчестере произошел 22 мая. После концерта певицы Арианы Гранде в фойе «Манчестер Арены» прогремел взрыв. В результате случившегося 22 человека погибли, еще 59 были ранены. Ответственность за взрыв взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство». Исполнителем теракта власти назвали 22-летнего выходца из Ливии Салмана Абеди.