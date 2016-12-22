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«ВИМ-Авиа» сообщила семи туроператорам о сокращении чартеров
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«ВИМ-Авиа» сообщила семи туроператорам о сокращении чартеров
Бизнес, 00:58
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«ВИМ-Авиа» сообщила семи туроператорам о сокращении чартеров

Семь туроператоров получили уведомление от авиакомпании «ВИМ-Авиа» о сокращении чартерных рейсов до 15 июня. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства по туризму.

По информации ведомства, уведомления получили туроператоры ООО «НТК Интурист», ООО «Корал Трэвел», ООО «ТТ-Трэвел», ООО «Музенидис Тревел Центр», ООО «Ай Си Эс Тревел Сервис», ООО «Компания ТЕЗ Тур», ООО «АНЕКС Туризм Групп».

В авиакомпании заявили, что количество чартерных рейсов со 2 по 15 июня будет сокращено на 12,8%. Данное решение, как отметили в «ВИМ-Авиа», связано с «необходимостью минимизировать веерные задержки рейсов», возникшие «на фоне позднего прибытия трех воздушных судов с планового обслуживания». При этом в компании отметили, что все обязательства перед пассажирами, которые в данный момент «уже были перевезены на российские и зарубежные курорты, будут выполнены».

По данным Федерального агентства по туризму, были отменены рейсы «ВИМ-Авиа» по внутренним направлениям — в Сочи и Крым и по зарубежным — в Турцию, Грецию, Болгарию и на Кипр.

Теги: туроператор , «ВИМ-Авиа»
Главное
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