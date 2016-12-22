Водителя Ferrari объявили в розыск из-за смерти двух человек под Москвой

Водителя Ferrari который, предположительно, стал виновником аварии в Подмосковье, в которой погибли два человека, объявили в розыск. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка полиции.

По данным ведомства, авария произошла 21 мая на 40 километре Минского шоссе в Одинцовском районе Московской области. Автомобиль Ferrari, за рулем которого находился 24-летний водитель, ​столкнулся с машиной Renault, в результате чего та загорелась. Водитель и пассажир Renault скончались на месте.

В МВД сообщили, что водителю Ferrari заочно было предъявлено обвинение по ч.5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух человек). ​