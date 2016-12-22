В Саратове полицейские своими телами закрыли понятых от взрыва

В Саратове мужчина бросил взрывное устройство в полицейских и понятых, которые пришли к нему в квартиру для проведения обыска. Сотрудники полиции закрыли понятых от взрыва своими телами, сообщается на сайте главного управления МВД по Саратовской области. Взрывное устройство, предположительно, было гранатой, уточняется в сообщении.

«Благодаря смелым действиям сотрудников, понятые не пострадали», — отмечается в сообщении. Полицейские после взрыва получили ранения, им оказали медицинскую помощь, сказали в МВД.

По информации ведомства, в момент нападения злоумышленник был пьян. Взрывное устройство в сотрудников правоохранительных органов он бросил после того, как они пояснили ему цель своего визита и предоставили соответствующие документы, говорится в сообщении. В МВД пообещали поощрить сотрудников полиции.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), сообщается на сайте следственного управления СКР по региону. Наказание по этой статье предусматривает пожизненное лишение свободы.

В середине апреля во Владивостоке мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции из охотничьего ружья. Инцидент произошел, когда полицейские приехали к квартире после сообщения о бытовой ссоре, в ходе которой мужчина ранил женщину. Когда сотрудники правоохранительных органов попросили открыть дверь,​ злоумышленник начал стрелять. Сотрудники Росгвардии в ответ также открыли огонь, в ходе перестрелки никто не пострадал.

После случившегося мужчина добровольно сдался. Из его квартиры изъяли оружие, которое он хранил у себя незаконно. Пострадавшую женщину доставили в больницу.