В метро Москвы и Петербурга начали продавать объединенный проездной

В Москве и Санкт-Петербурге поступил в продажу объединенный проездной «Подорожник-Тройка», который действует в обоих городах. Об этом сообщается на сайте петербургского метрополитена.

​Транспортные карты можно купить в кассах станции «Площадь Восстания» в Санкт-Петербурге и «Комсомольская» — в Москве, а в дальнейшем их можно будет приобрести во всех кассах метро обоих городов, говорится в сообщении.

В метрополитене отметили, что карта «Подорожник-Тройка» будет удобна тем, кто часто ездит из Москвы в Санкт-Петербург и обратно. Особенно актуальны эти проездные будут во время проведения в России Кубка Конфедераций летом и Чемпионата мира по футболу в 2018 году, отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, на карту «Подорожник-Тройка» нужно будет и в Москве и в Санкт-Петербурге записывать свои проездные билеты: в столице это билет «Кошелек», а в Петербурге — «Единый электронный билет». «В будущем в единую систему электронных транспортных карт Москвы и Санкт–Петербурга может войти и подмосковная «Стрелка», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Максим Ликсутов.

О том, что системы электронных транспортных карт Москвы и Санкт-Петербурга будут объединены рассказала замглавы петербургского комитета по транспорту Елена Осинцева в марте. «В мае этого года введем возможность проезда в пригородных электричках по карте «Подорожник», а также будут соединены карты «Подорожник» и «Тройка», — говорила она.







