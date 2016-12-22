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Чубайс осудил решение США по климату фразой «Иванка еще вспомнит папочку»
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Чубайс осудил решение США по климату фразой «Иванка еще вспомнит папочку»
ПМЭФ-2017, 19:29
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Чубайс осудил решение США по климату фразой «Иванка еще вспомнит папочку»

Председатель правления ООО «УК «Роснано» Анатолий Чубайс в интервью телеканалу РБК осудил решение президента США Дональда Трампа выйти из Парижского соглашения по климату.

По его словам, «климат — это история про подъем мирового океана на два метра». В этом случае, считает Чубайс, с рисками столкнется вся Россия. «Вот на Ямале, например, в прошлом году случилось событие, которое прошло незамеченным. Из-за аномального жаркого лета там началась эпидемия сибирской язвы», — сказал Чубайс и подчеркнул, что эта история «очень серьезная».

Чем грозит России и миру выход США из Парижского соглашения
Политика

«Иванка Трамп лет через 30 вспомнит своего папочку, который вчера принял это решение. Он сделал такое классное заявление для своего электората. Но процесс выхода юридически не описан. Он уже и сам съезжает с этой темы. Даже если США дойдут юридически до конца, это не значит, что соглашения будут аннулированы», — заявил Чубайс.

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что США прекращают исполнять необязательные пункты Парижского соглашения по климату 1 июня. По его словам, из-за соглашения к 2025 году США могли потерять 2,7 млн рабочих мест, что совершенно невыгодно для страны. Трамп также пообещал провести новые переговоры, чтобы оно стало справедливым для американцев.

Выйти из этого рамочного соглашения Трамп обещал еще во время своей предвыборной кампании. При этом, по сообщению The Wall Stree Journal, Трамп не пошел на этот шаг сразу после своего избрания из-за влияния своей дочери Иванки Трамп и ее мужа, советника Трампа Джареда Кушнера.

Теги: Анатолий Чубайс , Иванка Трамп , Парижское соглашение по климату
Главное
Чубайс увидел сложности для реформ при действующей в России системе Экономика
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