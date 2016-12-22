Глава Tele2 заявил о сохранении стратегии после акционерных изменений

Рыночная стратегия сотового оператора «Т2 РТК Холдинг» (бренд Tele2) не поменяется, даже если «Ростелеком» увеличит свою долю в компании. Об этом РБК рассказал гендиректор компании Сергей Эмдин в кулуарах ПМЭФ-2017.

«Это вопрос акционеров, мало имеющий отношения к нам как компании. «Ростелеком» уже и так наш крупнейший акционер. Если он станет еще и контролирующим акционером, сильно ничего не поменяется», — сказал Эмдин.

Он добавил, что «Т2 РТК Холдинг» уже плотно сотрудничает с «Ростелекомом» и дальше будет сотрудничать «еще плотнее». Какие-либо подробности по этой теме гендиректор компании раскрыть отказался.

В начале марта в «Ростелекоме» сменился президент. Вместо Сергея Калугина, с которым контракт был прекращен досрочно (завершался в марте 2018 года), эту должность занял выходец из ВТБ Михаил Осеевский. В качестве одной из причин изменений в руководстве компании источник РБК называл негативное отношение Калугина к увеличению доли «Ростелекома» в «Т2 РТК Холдинге».

Спустя несколько дней после назначения Михаил Осеевский заявил, что компания «думает над тем, необходимо ли получить контроль в «Т2 РТК Холдинге». «Для нас важно эффективное взаимодействие с Tele2. Мы сейчас анализируем, можно ли это делать при текущей структуре собственности или нужно что-то менять», — отмечал Осеевский. Компании уже начали совместные закупки оборудования, что позволяет получить скидку у производителей за объем. Кто из акционеров «Т2 РТК Холдинга» и какую долю мог бы продать «Ростелекому», Осеевский не сообщал.

Сейчас госоператору принадлежит 45% «Т2 РТК Холдинга», остальное — у Tele2 Russia Holding AB, которая принадлежит ВТБ (50%), Invintel B.V. Алексея Мордашова (40%) и банку «Россия» Юрия Ковальчука (10%).​