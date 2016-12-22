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Еврокомиссия осудила уголовное преследование иностранных агентов в России
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Еврокомиссия осудила уголовное преследование иностранных агентов в России
Политика, 19:39
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Еврокомиссия осудила уголовное преследование иностранных агентов в России

Еврокомиссия осудила уголовное преследование российской правозащитницы Валентины Череватенко. Об этом говорится в официальном заявлении представителя Европейской службы внешних связей (EEAS), опубликованном вечером 2 июня. Это первое уголовное дело, заведенное по ст. 330.1 УК России — о злостном уклонении от исполнения обязанностей НКО, признанных иностранным агентом.

«Практика признания некоммерческих организаций иностранными агентами ограничивает гражданское общество и препятствует осуществлению основных свобод», — подчеркнули в Брюсселе. Череватенко, по словам представителя Еврокомиссии, известна своей выдающейся деятельностью по развитию прав человека и укреплению мира.

Издание «Медиазона» 2 июня сообщило, что Череватенко получила обвинительное заключение по делу о «злостном неисполнении» требований закона об иностранных агентах. В случае признания виновной, Череватенко грозит штраф до 300 тыс. руб. либо обязательные работы до 480 часов, либо исправительные работы до двух лет, либо лишение свободы также сроком до двух лет.

Череватенко является председателем новочеркасской правозащитной организации «Женщины Дона». Союз «Женщины Дона» был включен в список иностранных агентов в 2014 году, а одноименный фонд, возглавляемый Череватенко, — в 2015 году. Поскольку она не подала в Минюст заявления о включении в реестр иностранных агентов, в мае 2016 года Следственный комитет начал доследственную проверку, а затем заявил о возбуждении уголовного дела.

«Уголовное преследование Череватенко посылает однозначный сигнал всем российским НКО: их сотрудники могут столкнуться с произвольными обвинениями и угрозой тюрьмы только за то, что принимали иностранное финансирование для работы по защите прав человека», — заявил Денис Кривошеев, заместитель директора Amnesty International по Европе и Центральной Азии.

Автор: Георгий Макаренко
Теги: Еврокомиссия , иностранный агент , уголовное преследование
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